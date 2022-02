Neues Drama in der Datingshow Are You The One?. Die Aufgabe der 20 Singles ist es, ihr Perfect Match zu finden. Bisher konnten die Jungs und Mädels allerdings nur ein perfektes Paar ausfindig machen. Raphaela Rausch und Andre Kraft haben in den ersten Tagen angebandelt, wussten aber nach einer Matchbox-Entscheidung auch, dass sie kein Couple sind. Dennoch scheint die Blondine noch nicht über ihren Flirt hinweg zu sein.

In der 18. Folge der Coupleshow macht Andre ein offensichtliches Kompliment über den Hintern seiner neuen Flamme Joelina Wolf. Und das passt Raphaela mal so gar nicht: "Hast du keinen Respekt?", wirft sie dem 23-Jährigen anschließend vor. Der Team-Manager eines Basketballvereins versteht die ganze Aufregung um seine Figur nicht. "Chill doch jetzt einfach mal, bisschen früh für Gefühle und so", antwortet er. Das scheint zu viel für Raphaela zu sein. Mit Tränen in den Augen verlässt sie den Ort des Geschehens und lässt sich von William Lopes trösten.

"Ihn die ganze Zeit mit einer anderen zu sehen, fühlt sich nicht gut an", verrät die tätowierte Blondine später in einem Interview. Die Sache mit Andre gehe ihr näher, als sie es vielleicht zugeben will. In einem klärenden Gespräch versuchen der Hottie und die Blondine ihre Differenzen beiseitezulegen. Aber Andre zeigt sich gefühlskalt: "Warum heulst du jetzt hier rum? Steh da doch einfach drüber", gibt er Ela als Tipp. Darauf hin beendet sie die Aussprache mit den Worten, dass es keinen Sinn machen würde.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Andre, "Are You the One?"-Kandidat

Anzeige

Instagram / elarausch Raphaela Rausch, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / jarrodyow Andre Kraft, Kuppelshow-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de