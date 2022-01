Sind Raphaela Rausch und Andre Kraft etwa füreinander bestimmt? Bei Are You The One? verfolgen die Singles ein großes Ziel: Sie wollen alle ihr Perfect Match finden – das passende Gegenstück, das von Wissenschaftlern und Experten als perfekter Partner definiert wurde. In der aktuellen Folge der Kuppelshow konnten nun auch die Blondine und der Basketball-Teammanager ein Date ergattern, um sich näher kennenzulernen. Sind Ela und Andre ein Match?

Bei einem Wassermelonen-Snack konnten sich die beiden Singles fernab der TV-Villa mal ganz in Ruhe austauschen. Auf Nachfrage von Moderatorin Sophia Thomalla (32) zeigten sich am Abend sowohl Raphaela als auch Andre vom Date überzeugt. "Es gab eigentlich nichts, wo wir eine gegensätzliche Meinung hatten", erklärte die Beauty. Sie und der Göttinger hätten durchweg dieselben Ansichten geteilt. Um Gewissheit in Sachen Perfect Match zu haben, wurde das vermeintliche Couple also in die Match Box geschickt.

Vor der Verkündung gab es allerdings noch ein verlockendes Angebot: Für stolze 20.000 Euro hätten die anderen Kandidaten das Ergebnis "verkaufen können" und somit nicht erfahren, ob Raphaela und Andre zusammenpassen. Wäre die Gruppe doch nur mal auf diesen Deal eingegangen – in der Box stellte sich nämlich heraus, dass Ela und Andre laut der Experten kein perfektes Paar ergeben.

