Was für ein Schock für Mickie Krause (51)! Schon im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass der Schlagersänger einer der Promis ist, der an der TV-Show Showtime of my Life – Stars gegen Krebs teilnimmt. Die Sendung, in der zur Krebsvorsorge aufgerufen wird und die Stars dafür die Hüllen fallen lassen, wurde sogar schon mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Ausgerechnet im Rahmen dieser Dreharbeiten bekam Mickie allerdings eine schreckliche Diagnose: Bei ihm wurde Blasenkrebs diagnostiziert.

Bei den Vorsorge-Untersuchungen, die der 51-Jährige für die Show gemacht hatte, hatten die Ärzte einen bösartigen Tumor entdeckt. Der Entertainer wolle sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Krankheit nicht in einem so frühen Stadium diagnostiziert worden wäre. "Wer weiß, was in einem halben Jahr gewesen wäre. Aufgeben kann keine Option sein, ich stelle mich der traurigen Tatsache, dass ich Krebs habe, aber ich bin ein starker Mensch", stellte er bei "Guten Morgen Deutschland" klar. Mickie hat mittlerweile schon eine Operation hinter sich – die habe er gut überstanden. "Geheilt bin ich definitiv noch nicht. Geheilt ist man, wenn der Krebs fünf Jahre nicht gestreut hat. Der Krebs wird mich jetzt ein Leben lang begleiten", gab er zu bedenken.

Was für Mickie am schlimmsten gewesen sei: die Hilflosigkeit. "Ich fühlte mich total hilflos, weil ich damit nicht gerechnet hatte", erzählte er. An seine Fans appellierte der Ballermann-Star deshalb: "Wenn ich nicht zur Vorsorge gegangen wäre, hätten wir uns in einem halben Jahr über andere Maßnahmen unterhalten müssen. Bitte geht zur Vorsorge, egal wie alt ihr seid, es kann jeden treffen."

ActionPress Mickie Krause im Oktober 2019 in Gelsenkirchen

Getty Images Mickie Krause, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Getty Images Mickie Krause, Schlagersänger

