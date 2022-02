Ed Sheeran (30) bezaubert seine Fans – und seine Frau – mit einer süßen Aktion! Der Musiker, der vor allem für seine romantischen Songs bekannt ist, ist schon seit vielen Jahren mit seiner Jugendliebe Cherry Seaborn (29) zusammen. Inzwischen sind die zwei auch verheiratet und haben eine kleine Tochter. Der Brite weiß sein Glück offenkundig sehr zu schätzen: Bei den diesjährigen Brit Awards machte Ed Cherry jetzt in aller Öffentlichkeit eine süße Liebeserklärung...

Der 30-Jährige gehörte zu den Preisträgern am Dienstagabend: Er wurde mit einem Brit Award als bester Songwriter ausgezeichnet! Wie The Sun berichtet, gab Ed seiner Gattin einen schnellen Kuss, bevor er auf die Bühne eilte – und Cherry schließlich seine Laudatio widmete: "Ich danke meiner Frau Cherry, die mich immer unterstützt, wenn es darauf ankommt", schwärmte der Rotschopf. "Die für mich sogar in ein Haus mitten im Nirgendwo zieht, damit ich in einem abgelegenen Studio Songs über Songs produzieren kann."

Diese zauberhafte Geste kam bei Cherry sicherlich gut an – auch die Fans des Paares waren ganz aus dem Häuschen und kommentierten das TV-Geschehen auf Twitter: "Großer Respekt an Ed dafür, dass er seiner Frau den Award gewidmet hat. Man sollte nie vergessen, wer einem den Rücken stärkt", schrieb ein Nutzer. "Die beiden sind so ein tolles Paar, da geht mir echt das Herz auf", schwärmte ein weiterer.

Getty Images Ed Sheeran bei den Brit Awards 2022

YouTube / Ed Sheeran Cherry Seaborn und Ed Sheeran im Oktober 2021

Fred Duval/MEGA Ed Sheeran bei den Brit Awards 2022

