Dieses Comeback hat Jennifer Lopez (52) selbst nicht kommen sehen! Die Sängerin und Ben Affleck (49) sorgten im vergangenen Jahr für einen absoluten Liebes-Hammer. Nachdem sie sich 2004 getrennt hatten, fanden die Musikerin und der Schauspieler 17 Jahre später endlich wieder zusammen. Die Fans konnten die wiederbelebte Romanze kaum fassen – und auch das Paar selbst war überrascht, wie J.Lo nun verriet!

Im Gespräch mit Ellen DeGeneres (64) bei deren Format "The Ellen DeGeneres Show" kam die 52-Jährige auf die Bennifer-Reunion zu sprechen. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand mehr überrascht war als wir", lachte die "Jenny from the Block"-Interpretin. Ihr Glück scheint die Künstlerin immer noch nicht glauben zu können. "Man kann sich nie vorstellen, dass so etwas passieren kann. Es ist eine wunderschöne Sache", schwärmte sie.

Doch warum war es 2004 überhaupt zur Trennung gekommen? Im Interview mit Rolling Stone berichtete Jennifer, dass die Kritik der Öffentlichkeit der Beziehung damals schwer geschadet habe. "Das hat unsere Beziehung wirklich von innen heraus zerstört, weil wir damals einfach zu jung waren, um zu verstehen, was wirklich die wichtigsten Dinge im Leben sind", erklärte sie.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Februar 2003

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Last Duel" in New York, 2021

