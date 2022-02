Jennifer Lopez (52) plaudert offen über ihr Liebes-Aus mit Ben Affleck (49) vor 18 Jahren. Die Sängerin und der Schauspieler sind seit dem vergangenen Sommer wieder glücklich vereint. Doch die beiden Hollywood-Stars waren bereits Anfang der 2000er ein Paar und sogar verlobt. Ihre Beziehung scheiterte jedoch noch bevor es zu einer Hochzeit kam. Nun verriet J.Lo, warum sie und Ben sich damals trennten.

In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stones erinnerte sich die 52-Jährige daran, dass es damals eine Folge von South Park gab, in der man sich über sie und den 49-Jährigen lustig gemacht hatte und sie als "gemeines Miststück" bezeichnete. "Es war brutal", gestand die "On the Floor"-Interpretin. Die Kritik der Öffentlichkeit habe zu ihrer Trennung beigetragen. "Das hat unsere Beziehung wirklich von innen heraus zerstört, weil wir damals einfach zu jung waren, um zu verstehen, was wirklich die wichtigsten Dinge im Leben sind", erzählte J.Lo.

Über das Liebes-Comeback ist die zweifache Mutter daher umso glücklicher. "Es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, dass wir eine zweite Chance bekommen haben", schwärmte die Sängerin in einem Interview mit People. Ihre Beziehung sei nun jedoch anders als damals.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Februar 2003

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2002

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de