Er hat sein ganz großes Glück gefunden. Im Dezember 2020 wurde Heinz Hoenig mit 69 Jahren erneut Vater: Seine rund 33 Jahre jüngere Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig brachte den gemeinsamen Sohn Juliano Amero Heinz auf die Welt. Für den Schauspieler war es der dritte Nachwuchs – mit seiner 2012 verstorbenen ersten Frau hat er bereits zwei erwachsene Kinder. Jetzt erzählte Heinz, wie glücklich sein kleiner Sohn ihn mache.

"Juliano ist das pure Glück", schwärmte er gegenüber Bunte. Sein Sohn lehre ihn alles, was man im Leben wissen müsse. Mit ihm habe Heinz endgültig seine Erfüllung gefunden: "Ich muss nirgends mehr hin, meine Suche ist beendet." Dem ehemaligen The Masked Singer-Kandidaten bedeute die Liebe zu seinen Kindern und seiner Frau alles, darin sehe er seinen Lebenssinn. "Mehr als Liebe kann man nicht erreichen im Leben", stellte er fest.

Weil er seine Vaterrolle so liebt, ist Heinz auch weiterem Nachwuchs nicht abgeneigt. "Wenn es das Schicksal so will, würde ich mich freuen, zum vierten Mal Vater zu werden", hatte der 70-Jährige in einem früheren Interview betont. Und auch seine Frau Anni, die bereits eine 15-jährige Tochter hat, teilt diese Einstellung. "Wenn uns ein zweites Kind geschenkt wird, freuen wir uns. Wir nehmen das Leben so an, wie es kommt“, erklärte sie.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika im August 2020

Public Address / ActionPress Heinz Hoenig, Schauspieler

Getty Images Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im Januar 2020

