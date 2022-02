Jakub Jarecki ist mit einem blauen Auge davongekommen! Bei Temptation Island V.I.P. war seine Freundin Kate Merlan (34) unter anderem ziemlich enttäuscht, dass der Fußballer wilde Party-Pläne mit anderen Frauen geschmiedet hatte. Am finalen Lagerfeuer kam es jedoch zur großen Aussprache und das Paar lag sich wieder in den Armen. Gegenüber Promiflash betonte Kate jedoch: Im "echten Leben" hätte Jakub mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen müssen.

Seine Erklärungen beim Wiedersehen am Lagerfeuer seien laut der 34-Jährigen nicht wirklich zufriedenstellend gewesen. "Dort habe ich jetzt noch mal eine Ausnahme gemacht. Im echten Leben wäre er nicht so einfach davongekommen", betonte sie im Gespräch mit Promiflash. Kate weiß jedoch, dass sie und ihren Liebsten so schnell nichts auseinanderbringt – Angst vor dem Verführungs-Experiment habe sie also nie gehabt. "Ich weiß, dass wir füreinander bestimmt sind, uns kann niemand trennen, auch kein 'Temptation Island' und erst recht keine Verführerinnen oder Verführer von dort", stellte sie klar. Sie habe vielmehr durch Alkohol ausgelöste Peinlichkeiten gefürchtet.

Nervös war Kate kurz vor dem Wiedersehen mit dem Kicker aber allemal. "Als er auf mich zugelaufen kam, dachte ich erst, ich träume. Erst als ich ihn berühren konnte, habe ich gemerkt, es ist Realität und ich war unendlich froh, ihn wiederzuhaben", erinnerte sie sich. Auch Stunden nach dem Lagerfeuer habe sie ihre Gefühle noch nicht wieder im Griff gehabt. "Es war alles sehr intensiv", erklärte sie.

