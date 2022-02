Hat Chrishell Stause (40) etwa schon wieder einen neuen Partner? Die Selling Sunset-Beauty hat sich erst im Dezember offiziell von ihrem Freund und Arbeitskollegen Jason Oppenheim (44) getrennt. Seither geht sie – zumindest offiziell – als Single durchs Leben. Doch viele Fans vermuten, die Immobilienmaklerin könnte inzwischen mit "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"-Darsteller Simu Liu anbandeln. Aber ist da wirklich etwas dran? Jetzt spricht Chrishell Klartext!

Der Marvel-Star kam in der vierten Staffel von Chrishells Netflix-Show vor – und viele Zuschauer wollen dabei ein Knistern zwischen den beiden festgestellt haben. Kein Wunder also, dass die Datinggerüchte nicht lange auf sich warten ließen, nachdem die 40-Jährige ihre Trennung bekannt gab. Doch in der Show Watch What Happens Live erklärte sie nun: "Ich werde das oft gefragt, aber ich muss sagen, dass Simu nur ein Freund ist."

Moderator Andy Cohen (53) wollte allerdings nicht ganz so schnell locker lassen und hakte noch einmal nach: "Freunde mit gewissen Vorzügen?" Doch Chrishell bestand darauf: Zwischen ihr und Simu laufe nichts. "Ich verspreche es. Das glaubt mir nie jemand, aber da ist wirklich nichts."

Chrishell Stause, Reality-TV-Star bekannt aus "Selling Sunset"

Simu Liu bei der American Museum of Natural History Gala in New York

Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Bekanntheit

