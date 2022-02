Dominik Stuckmann (30) hat Nele Wüstenberg (28) geküsst – und damit für eine Menge Aufregung gesorgt! Gestern wurde die dritte Folge von Der Bachelor im TV ausgestrahlt. Hier hat sich der hübsche IT-Spezialist endlich an seinen ersten Kuss gewagt: Obwohl er zuvor seinen Favoritinnen Christina Nicolardi (27) und Jana-Maria Herz (30) nähergekommen war, hatte dann doch Nele die Ehre, als Erste mit dem Bachelor zu knutschen. Dominiks erster Flirt Jana-Maria zeigte großes Unverständnis für diesen Schritt. Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) erinnert dieses Szenario an seine eigene Erfahrung als Rosenkavalier...

Für Promiflash analysiert der Basketball-Spieler jetzt das Geschehen in Folge drei: Andrej ist überzeugt, dass Dominik ausgerechnet Nele geküsst hat, weil der Zeitpunkt der Richtige war – bei Jana-Maria oder aber Christina wäre es noch zu früh gewesen. "Bei mir war das ja damals auch so. Ich hatte mich lange zurückgehalten und in Folge vier hatte Jennifer mich emotional so gepackt, dass es dann zum ersten Kuss gekommen ist", erinnert sich der 35-Jährige. Zur Erinnerung: Bei ihm und Jennifer Lange (28) hatte es so sehr gefunkt, dass sie am Ende die Staffel gewonnen hat. Inzwischen sind die beiden aber kein Paar mehr.

Wen sieht Andrej denn aktuell vorne in der Jagd um Dominiks Herz? "Bisher war Jana-Maria die klare Favoritin – jetzt ist Nele ganz klar an ihr vorbeigezogen, weil sie den ersten Kuss ergattern konnte", betont der Hottie. "Mein Gefühl sagt mir aber, dass sich das Ranking von Folge zu Folge ändern wird. Denn ich glaube, Dominik ist jetzt richtig angekommen und öffnet sich emotional..." Der Influencer ist überzeugt, dass in dieser Staffel noch so mancher Kuss fallen wird!

