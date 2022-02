Meghan Trainor (28) erfreut mit süßen Familienbildern! Im Februar 2021 hat die Sängerin stolz die Geburt ihres ersten Kindes verkündet. Auch wenn der Mama-Alltag nicht immer leicht für sie war und Stillprobleme ihr zum Teil das Leben schwer gemacht hatten, ist für die US-Amerikanerin klar: Der kleine Riley ist ihr ganz großes Glück. Jetzt durfte ihr Sohn auch schon die Vollendung seines ersten Lebensjahres feiern. Diesen besonderen Tag hielt Meghan auf Fotos für die Ewigkeit fest.

"Du bedeutest mir alles. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Das war das beste Jahr meines Lebens", schrieb die Blondine auf ihrem Instagram-Profil zu einer Fotoreihe vom Geburtstagsfest. Riley ist nicht nur mit einer bunten Fliege und roten Hosenträgern hübsch zurechtgemacht – er darf sich auch über zahlreiche Luftballons, Deko-Utensilien und einen XXL-Geburtstagskuchen mit Erdbeeren freuen. Auch ein Partyhütchen haben seine Eltern ihm auf den Kopf gesetzt. "Alles Liebe zum Geburtstag", gratulierte Meghan unter den Aufnahmen.

Söhnchen Riley schaut auf einigen Fotos zwar noch etwas skeptisch in die Kamera – hatte aber trotzdem jede Menge Spaß an seinem Ehrentag. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Kleine nicht nur auf seinem Hochstuhl eine Torten-Sauerei veranstaltet – er nutzt die klebrige Sahne auch dafür, seiner Mama einen kleinen Streich zu spielen: Riley schmiert Meghan die Creme nicht nur um den Mund herum, sondern auch in die Nase – ganz zur Freude von Papa Daryl Sabara (29).

Instagram / meghantrainor Daryl Sabara und Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Sohn Riley an seinem ersten Geburtstag

Instagram / meghantrainor Daryl Sabara und Meghan Trainor mit ihrem Sohn an seinem ersten Geburtstag

