Meghan Trainors (27) Sohnemann ist endlich da! Die Sängerin und ihr Mann Daryl Sabara (28) fieberten in den vergangenen Monaten einem wichtigen Ereignis entgegen: Das Paar erwartete sein erstes gemeinsames Baby. Im Oktober hatten die beiden die Schwangerschaft verkündet – seitdem hielten sie ihre Fangemeinde im Netz auf dem Laufenden. Nun hat die Vorfreude endlich ein Ende: Meghans und Daryls Sohn hat das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram teilten die frischgebackenen Eltern Fotos ihres kleinen Wunders: Der Wonneproppen namens Riley wurde wohl schon am 8. Februar geboren. Meghan verlieh ihrer Liebe zu ihrem Sprössling mit folgenden liebevollen Zeilen Ausdruck: "Der errechnete Geburtstermin dieses süßen Jungen war am Valentinstag. Wir durften ihn aber schon am 8. Februar kennenlernen. Wir sind so verliebt", schwärmte die stolze Mama. Riley sei für sie das schönste Geschenk zum Valentinstag überhaupt.

Und auch Neu-Papa Daryl nutzte die Gelegenheit, um seiner Partnerin emotionale Worte im Netz zu widmen: "Du bist für immer mein Valentinstagsschatz und ich bin mehr als dankbar dafür, dass du unseren Sohn zur Welt gebracht hast."

Instagram / darylsabara Daryl Sabara und Meghan Trainors Sohn Riley

Instagram / darylsabara Daryl Sabara mit seinem Sohn Riley

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor bei einer Filmpremiere

