Fiona Erdmann (33) freut sich auf ihr Baby. Ende des vergangenen Jahres meldete sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit schönen Neuigkeiten bei ihren Fans: Nach ihrer Fehlgeburt im April erwartet sie erneut Nachwuchs. Über die Schwangerschaft ist die Influencerin überglücklich. Nun teilte Fiona einen süßen Schnappschuss ihrer Babykugel und betonte, wie sehr sie sich schon auf ihr ungeborenes Kind freue.

"Die Schwangerschaft ist die einzige Zeit im Leben, in der man sich in jemanden verliebt, den man noch nicht kennt", schrieb die 33-Jährige zu dem Foto von sich auf Instagram. Auf dem Bild präsentiert das Model stolz seinen Schwangerschaftsbauch und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Die Follower der werdenden Mutter freuen sich mit ihr. "Oh ja, genau so ist es", kommentierte ein Fan der TV-Bekanntheit.

Vor wenigen Wochen feierte Fiona auch schon die Gender-Reveal-Party in Dubai. Ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet, verriet sie ihren Fans jedoch noch nicht. Dies wolle sie aber bald in Form eines Videos verkünden.

