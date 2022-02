Er läutet die nächste Runde ein! Patrick Fabian (34) begrüßte mit seiner damaligen Partnerin Lea Hontiponti vor rund zweieinhalb Jahren Töchterchen Lilly auf der Welt. Doch seit der Trennung des Paares scheinen die Vorstellungen der beiden in Bezug auf die Erziehung weit auseinanderzugehen. Weil Lea das alleinige Sorgerecht innehat, entscheidet sie, was mit Lilly passiert – und schreckt auch vor Verboten nicht zurück. Promiflash verriet Patrick jetzt, dass er sich Hilfe holen will.

"Ich war jetzt auf jeden Fall bei einer sogenannten Erziehungsberatungsstelle, das ist so die erste Anlaufstelle", erzählte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller im Gespräch mit Promiflash. Ob Lea diese Hilfe auch in Anspruch genommen hat, wisse er nicht, fügte Patrick hinzu: "Eigentlich hatten wir auch geplant, zusammen da hinzugehen, das ist bisher allerdings noch nicht geschehen." Er sei sich aber sicher, informiert zu werden, wenn es dann so weit sein sollte.

Er hoffe, dass die Erziehung der gemeinsamen Tochter dann endlich geklärt sei, betonte der 34-Jährige: "Die nächste Anlaufstelle wäre dann das Jugendamt und danach das Familiengericht, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit das da gehen muss." Lea und er hatten sich Ende 2020 getrennt und haben bis heute einige ungeklärte Konflikte.

Patrick Fabian mit seiner Tochter Lilly

Patrick Fabian, Stripper bei den SixxPaxx

Patrick Fabian mit seiner Ex Lea und Tochter Lilly, Weihnachten 2020

