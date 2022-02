Rapper Marteria (39) hat eine ungewöhnliche Abnehmkur absolviert! Der reisefreudige Musiker hat einen Trip der ganz besonderen Art hinter sich. Anfang des Jahres hat sich der Rostocker nach Sri Lanka begeben, um sich dort einer Ayurveda-Behandlung zu unterziehen. So privat wie nie plaudert der "Lila Wolken"-Interpret nun über dieses Entgiftungs-Erlebnis – bei dem er übrigens auch ordentlich an Gewicht verloren hat!

Im Podcast "Alle Wege führen nach Ruhm" von und mit Fotograf Paul Ripke (41) berichtete Marteria von seinem Monat in einem Ayurveda-Camp. Dreißig Tage lang habe er dort einen "richtigen Entzug" gemacht, ohne Zucker, Kohlehydrate oder Alkohol. Auch unzählige Yoga-Einheiten, Ölbehandlungen, Ganzkörpermassagen oder Darmspülungen gehörten zum indischen Heilkunst-Programm. Prinzipiell sei vor Ort alles, was Spaß macht, verboten. Doch der Verzicht hat sich gelohnt: In dem Monat reduzierte Marten sein Gewicht von 102,8 auf 95 Kilo – knapp acht hat der Künstler also abgenommen!

Der Trip in die Inselnation im indischen Ozean habe den Rapper ungefähr 3.500 bis 4.000 Euro gekostet – rund 1.000 Euro die Woche. Ein Mallorca-Urlaub sei mit Sicherheit auch nicht teurer, versuchte Marten den Zuhörern einen Ausflug in das Camp schmackhaft zu machen. Dem 39-Jährigen habe die Reise sogar so gut gefallen und gutgetan, dass er darüber nachdenke, sich die Kur ab jetzt einmal jährlich zu gönnen.

Instagram / marteria Paul Ripke und Marteria beim Super Bowl 2018

Instagram / marteria Rapper Marteria bei einer Massage auf Sri Lanka

Instagram / marteria Marteria bei einer Ölbehandlung in Sri Lanka

