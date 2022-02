Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Shonda Rhimes (52) und ihren Werken! Im Laufe ihrer Karriere hat die Drehbuchautorin und Produzentin schon etliche Hits hervorgebracht. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Krimiserien Scandal und How to Get Away with Murder sowie das Krankenhaus-Drama Grey's Anatomy. Aktuell warten die Fans ungeduldig auf den Start der zweiten Staffel des Mega-Erfolgs Bridgerton. Bis dahin können sich Shondas Anhänger mit dieser neuen Show die Wartezeit versüßen: "Inventing Anna" erscheint heute auf Netflix!

Die neue Serie erzählt eine wahre Geschichte, die Fans von waschechten Skandalen lieben werden! Die Journalistin Vivian (Anna Chlumsky, 41) untersucht den Fall der gerissenen Betrügerin Anna Sorokin (Julia Garner, 28), die sich über Jahre systematisch durch die High Society von New York gemogelt hat – mithilfe von perfiden Tricks erschlich sich die schöne junge Frau im Laufe ihrer "Karriere" Millionen. Zum Start der ersten Staffel sitzt die echte Anna im Gefängnis und erwartet einen Prozess...

Die Hauptdarstellerin Julia Garner ist bereits ein bekanntes Gesicht auf Netflix. Sie spielt die coole Überlebenskünstlerin Ruth in der Erfolgsserie "Ozark". Erst Ende Januar erschien die vierte Staffel der packenden Geschichte – und ist direkt in den Charts des Streamingdienstes gelandet. Die Schauspielerin wird übrigens auch als heiße Kandidatin für die Hauptrolle in Madonnas (63) Biopic gehandelt.

Anna Sorokin bei der New York Fashion Week 2013

Julia Garner in "Inventing Anna"

Julia Garner in "Inventing Anna"

