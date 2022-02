Ekaterina Leonova (34) glaubte fest an ihre Let's Dance-Rückkehr. Die gebürtige Russin gehört zu den erfolgreichsten Tänzerinnen in der Geschichte der RTL-Show – immerhin hat sie schon Gil Ofarim (39), Ingolf Lück (63) und Pascal Hens (41) zum Sieg geführt. In den vergangenen zwei Staffeln war Ekat aber nicht am Start – der Sender hatte sich gegen ihre Teilnahme als Profi entschieden. Jetzt ist sie endlich wieder dabei. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie: Sie hat damit gerechnet, irgendwann ihr Comeback feiern zu dürfen.

"Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben", plauderte sie gegenüber Promiflash aus. Das bedeutet aber nicht, dass die 34-Jährige täglich mit dem erhofften "Let's Dance"-Anruf gerechnet hat. "Wenn man zwei Jahre nicht dabei war, beschäftigt man sich ja auch mit anderen Sachen", berichtete sie. Trotzdem sei die Freude riesig gewesen, als die Zusage dann tatsächlich kam. "Ich habe mich auch super gefreut, als die Nachricht kam, dass ich dabei bin. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich war aber sehr glücklich", erinnerte sich der TV-Star. Ekaterina habe nur noch grinsen können und gefühlt, dass das etwas ganz Besonderes ist.

Aber musste sich Ekat jedes Jahr aufs Neue für "Let's Dance" bewerben oder wie laufen die Auswahlverfahren für die Sendung ab? "Wenn man zum ersten Mal mitmacht, dann gibt es natürlich ein Casting", verriet sie. Vortanzen musste die dreimalige Gewinnerin dieses Mal aber nicht mehr. "Bei mir ist es jetzt ja schon eine Weile her. [...] Wenn du dann schon mal live im Fernsehen aufgetreten bist, dann kennt man dich ja schon und dann hofft man einfach nur auf den Anruf", führte sie aus.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance", 2018

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im September 2020

