Endlich ist das Rätsel gelöst! Anfang des Monats machten süße Neuigkeiten von Kylie Jenner (24) die Runde. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr On-off-Partner Travis Scott (30) wurden nach ihrer Tochter Stormi Webster (4) zum zweiten Mal Eltern. Dieses Mal durfte sich das Paar über einen Sohn freuen. Den Namen des Kleinen hielten sie bisher jedoch noch geheim – bis jetzt. Nun verkündete Kylie endlich den Namen ihres Babys!

Via Instagram machte die 24-Jährige die Neuigkeiten publik. In ihrer Instagram-Story lüftete sie das große Geheimnis um die Namensgebung ihres zweitgeborenen Nachwuchses. Vor schwarzem Hintergrund schrieb sie in weißen Lettern den Namen ihres Sprosses: Wolf Webster. Ob dahinter eine tiefere Bedeutung steckt, verriet sie allerdings noch nicht.

Dabei hatte die Oma des Neugeborenen, Caitlyn Jenner (72), vor wenigen Tagen noch behauptet, das Kind habe noch gar keinen Namen. "Wir haben noch keinen Namen, aber es ist ein Junge. In meiner Familie gibt es sehr viele Geheimnisse, ich muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, was ich sage", hatte sie in einem Interview in der Radioshow "Capital Breakfast" erklärt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scotts Baby

kyliejenner / Instagram Kylie Jenner im Januar 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

