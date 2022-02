Yeliz Koc (28) scheint in ihrem Mama-Alltag voll angekommen zu sein! Im Oktober 2021 wurde die ehemalige Bachelor-Kandidatin erstmals Mutter: Ihre Tochter Snow Elanie erblickte das Licht der Welt. Zum Zeitpunkt der Geburt war die Influencerin bereits von Jimi Blue Ochsenknecht (30), dem Vater ihres Kindes, getrennt. Trotzdem kümmern sich die Eltern gemeinsam um die Kleine. Regelmäßig verzückt die Neu-Mama ihre Fans seit der Entbindung mit Baby-Content – so auch jetzt: Im Netz teilte Yeliz ein süßes Foto von sich und Snow!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 28-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie ihre kleine Prinzessin im Arm hält. Dabei ist kaum zu übersehen, wie groß Snow mittlerweile schon geworden ist. In ihrer Mutterrolle scheint Yeliz auch total aufzugehen: Auf dem Bild strahlt sie regelrecht in die Kamera. Ihre Fans und Promi-Kollegen waren von diesem süßen Anblick ebenfalls begeistert. "So viel Liebe für euch zwei", schwärmte die Prominent getrennt-Kandidatin Lena Schiwiora (25).

Obwohl die Tochter der gebürtigen Hannoveranerin erst vier Monate alt ist, scheint sie schon jetzt ein paar Spielkameraden zu haben: Yeliz' Schwester Filiz Koc (35) brachte ebenfalls im Oktober ihren Sohn Giano zur Welt. Doch natürlich soll die Kleine in wenigen Monaten auch den derzeit noch ungeborenen Nachwuchs des Bachelor in Paradise-Traumpaars Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) kennenlernen. Als ein Fan von der 28-Jährigen wissen wollte, wer wohl Snows beste Freundin werde, stellte die Reality-TV-Bekanntheit klar: "Natürlich eure kleine Prinzessin, Serkan und Samira."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

