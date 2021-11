Yeliz Koc (28) schwebt im Baby-Glück! Im Oktober brachte die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem ist die kleine Snow Elanie der ganze Stolz der Beauty, was diese auch immer wieder im Netz zeigt. Doch nicht nur die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (29), sondern auch ihre Schwester Filiz (35) ist vor Kurzem Mutter geworden. Nun waren Yeliz und Filiz gemeinsam mit ihren Kindern in Hannover unterwegs.

In ihrer Instagram-Story teilte die ehemalige Bachelor-Kandidatin einige Eindrücke von dem gemeinsamen Nachmittag mit ihrer Schwester, ihrem Neffen und ihrer Tochter. Dabei verriet Yeliz auch, dass Filiz und sie einen gemeinsamen Spaziergang durch den Wald unternehmen würden, solange es noch hell sei. Augenscheinlich verbrachte die 35-Jährige im Anschluss noch etwas Zeit in Hannover, denn auch sie veröffentlichte später einen kurzen Clip – darin strampelten die beiden Babys freudig um die Wette.

Zuvor hatte Yeliz ihren Fans ihre selbst gebastelte Konstruktion eines Wickeltisches gezeigt. Bei den Fans kam dieser Einfallsreichtum sehr gut an, sie schätzten die Bodenständigkeit der Neu-Mama. "Du bist endlich eine Influencerin, die kein top durchdesigntes Kinderzimmer hat für ein Kind, das dieses Zimmer nicht braucht!", schrieb ein Follower im Anschluss begeistert.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz und Filiz Koc Babys Snow Elanie und Giano im November 2021

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz und Filiz Koc im November 2021

Instagram / _yelizkoc_ Filiz und Yeliz Koc im Juni 2021

