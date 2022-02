Auch in der zweiten Folge von Germany's next Topmodel sortierte Heidi Klum (48) wieder radikal aus: Gleich zwei Kandidatinnen mussten ihre Koffer packen! Neben Basketballspielerin Wiebke Schwartau musste auch Kim Bieder schon nach kurzer Zeit wieder die Heimreise antreten. Aber war das für Kim wirklich so schlimm? Immerhin litt die 20-Jährige aus Rheine offenbar unter starkem Heimweh! Tatsächlich betont die Auszubildende jetzt im Promiflash-Interview nach ihrem Exit: Sie konnte ihre Zeit bei GNTM nicht wirklich genießen...

"Ich war schon enttäuscht, dass die Reise so früh zu Ende war, allerdings habe ich auch für mich gemerkt, dass das Fernsehen nichts für mich ist", stellt Kim klar. "Da ich für mich erkannt habe, dass das TV nichts für mich ist, habe ich mich vor Ort nicht so wohlgefühlt." Dadurch habe sie ihre Familie dann umso mehr vermisst. "Am Abend nach dem Shooting durften wir mit unseren Familien telefonieren, was für mich die ganze Situation noch verschlimmerte", erinnert sich die Beauty im Promiflash-Interview.

Doch dass das Fernsehen nichts für Kim ist, heißt nicht, dass das Gleiche fürs Modeln gilt! "Nach GNTM möchte ich auf jeden Fall weitermachen mit dem Modeln und mir eine Agentur suchen", verrät die TikTokerin Promiflash. Könnt ihr nachvollziehen, dass die Castingshow ihr nicht so gutgetan hat? Stimmt in unserer Umfrage ab.

ProSieben / Richard Hübner Kim, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / kim.bieder Kim Bieder, Ex-GNTM-Kandidatin 2022

Kim Bieder, Ex-"Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin

