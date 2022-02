Was für ein schmackhaftes Ereignis! Rapper Eminem (49) hat nicht nur zahlreiche Rapsongs herausgebracht, die Musikgeschichte schrieben, auch ist er seit Kurzem stolzer Besitzer eines Restaurants. In Anlehnung an eine Zeile seines berühmten Hits "Lose Yourself" eröffnete der Musikproduzent den Laden "Mom's Spaghetti". Besuchen kann man diesen bisher nur in Detroit. Das soll sich jetzt ändern: Eminem bringt sein Restaurant nach Los Angeles – pünktlich zum Superbowl!

"Mach dich bereit für "Mom's Spaghetti", L.A.", heißt es in der offiziellen Werbung des Spaghetti-Ladens. Eröffnet wurde das Lokal am 9. Februar und bleibt dann bis zum Ende des berühmten Football-Spektakels bestehen. Wer den Weg nach Downtown nicht auf sich nehmen will, kann exklusiv über Postmates bestellen – ein amerikanischer Essenslieferdienst. Ab einem Bestellwert von etwa 17,50 Euro erfolgt die Lieferung sogar kostenlos!

Das Menü wird sicherlich den einen oder anderen Pasta-Liebhaber erfreuen. So lassen sich zum Beispiel die klassischen "Mom's Spaghetti" mit selbst gemachter Tomatensoße und Parmesan als Topping bestellen. Aber auch Varianten mit Rindfleisch oder veganen Fleischbällchen stehen zur Auswahl. Wer gerade nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit auf einen Gewinn: Postmates verlost zehn limitierte Gläser der Tomatensoße, die von dem Rapper höchstpersönlich unterzeichnet wurden!

Instagram / eminem Eminem in seinem Restaurant "Mom's Spaghetti" in Detroit

YouTube / EminemMusic Eminem, Rapper

Getty Images Eminem im August 2014 in Chicago

