Überraschendes Geständnis von Cheyenne Ochsenknecht (21)! Seit rund drei Jahren ist die Influencerin mit ihrem Nino zusammen. Vergangenen März krönten sie ihre Liebe sogar schon mit Nachwuchs. Seitdem erfreuen sie sich an ihrem Töchterchen Mavie. Und an Neujahr dann der nächste Knaller: Die Turteltauben haben sich verlobt! Dabei fing ihre Lovestory gar nicht mal so romantisch an: Nino war nämlich nicht mal Cheyennes Typ!

Im Promiflash-Interview gaben sowohl die Blondine als auch Nino zu: Als sie sich kennengelernt haben, standen sie eigentlich gar nicht aufeinander. "Aber mittlerweile hat sich das Blatt komplett gewendet. Es war sehr oberflächlich damals gesagt, weil er vom Typ her nicht genau das war. Aber wir waren auch nicht auf der Suche", stellte Cheyenne klar. Als sie Nino zum ersten Mal begegnet ist, war sie nämlich noch vergeben. "Damals war es einfach nicht so das Thema. Aber wir haben unsere inneren Werte so gut kennengelernt und mittlerweile finden wir uns auch äußerlich sehr attraktiv."

Nino schien eigentlich auch eher einen anderen Typ an Frau zu präferieren. "Man hat halt einen Typen, aber oft kommt es anders als man denkt und findet den anderen Typen dann oft sogar noch besser", erklärte er Promiflash, womit der Landwirt seiner Cheyenne zugleich ein Kompliment machte.

Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Verlobten Nino und ihrer Tochter Mavie im Oktober 2021

Cheyenne Ochsenknecht und ihr Freund Nino im Juli 2021

Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund Nino

