Ekaterina Leonova (34) hat eine regelrechte Let's Dance-Siegesserie hinter sich. Die Profitänzerin konnte gleich drei Mal hintereinander den begehrten Tanzpokal abstauben. Zuerst landete sie mit Gil Ofarim (39) auf dem ersten Platz. Danach führte sie auch Ingolf Lück (63) und Pascal Hens (41) zum Sieg. Jetzt ist Ekat nach einer kurzen "Let's Dance"-Pause zurück. Promiflash hat mal bei ihr nachgehakt: Hat Ekat es auch dieses Mal auf den Siegerpokal abgesehen?

"Ich setze mir jetzt keine großen Ziele und ich war ja auch immer ein Teil von einem Team. In erster Linie gewinnt der Promi und nicht der Profi", erklärt die 34-Jährige im Promiflash-Interview. Ihr "Let's Dance"-Comeback scheint Ekat also entspannt zu sehen. Immerhin weiß sie auch noch nicht, mit welchem Promikandidaten sie bald über das Parkett fegen wird. "Alle Profis sind gut, jeder vermittelt es auf seine Art und Weise, aber alle sind gut. Für den Promi hingegen ist es eine einmalige Chance, auf dem 'Let's Dance'-Parkett zu stehen. Wenn der Promi keine Lust hat oder die Chemie mit dem Profi nicht stimmt, dann kann der Profi so viel machen, wie er will. Ziele kann man sich viele setzen, aber am Ende des Tages hängt es nicht nur vom Profi ab, sondern auch vom Promi", erzählt sie.

Ekat ist aber nicht die einzige Profitänzerin, die in dieser Staffel ihr "Let's Dance"-Comeback feiert. Auch Massimo Sinató (41) und Isabel Edvardsson (39) legten im vergangenen Jahr beide eine Babypause ein und geben nun auf der "Let's Dance"-Bühne wieder Vollgas.

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova, 2019

Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück bei "Let's Dance" 2018

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Bekanntheit

