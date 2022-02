Sie sorgte bei Toby Gad (53) für Begeisterung! Beim DSDS-Casting versuchten wieder zahlreiche Talente, die Jury um Florian Silbereisen (40) von sich zu überzeugen und kämpften um den Einzug in den Deutschland-Recall. An herausragende Talente können die Juroren in dieser Staffel auch die goldene CD verleihen. Wird einem Kandidaten diese Ehre zuteil, darf er sogar direkt in den Auslands-Recall einziehen. Eine durfte sich jetzt über diese Anerkennung freuen: Emine Knapczyk bekam die goldene CD von Toby!

Die 18-Jährige performte im Casting den Song "Creep" und haute die Jury damit aus den Socken. Vor allem Toby zeigte sich nach ihrer Performance haltlos begeistert. "Wow, darauf habe ich gewartet – eine Stimme wie deine. Wahnsinn. Ich könnte jetzt noch zehn Songs von dir hören. Ich glaube, ich habe etwas für dich", verkündete der Musikproduzent und holte die goldene CD hervor. Emine brach daraufhin in Jubel aus: "Ich bin mega-, megahappy. Ich realisiere das gerade gar nicht!"

Dass ausgerechnet der Songwriter, der schon mit zahlreichen Weltstars zusammengearbeitet hat, so beeindruckt von ihr ist, freute Emine besonders: "Das ist eine Ehre für mich, eine CD von ihm zu bekommen." Tatsächlich dachte Toby auch sofort an eine zukünftige Zusammenarbeit. "Das ist eine Künstlerin, mit der möchte ich auch arbeiten. Die hat Chancen weltweit", schwärmte der 53-Jährige.

