Xenia Prinzessin von Sachsen (35) spricht Klartext über ihren Beauty-Wahn! Xenia, bekannt aus Kampf der Realitystars oder Das Sommerhaus der Stars, hat sich nach der Teilnahme an #CoupleChallenge Botox spritzen lassen. Der gegenwärtige Schönheitsdruck macht auch vor ihr nicht Halt. Jetzt verrät die 35-jährige Promiflash, wie sie nicht die Kontrolle über ihren Beauty-Wahn verliert und wer ihr dabei besonders zur Seite steht.

Xenia hat bereits selber einige Verschönerungen an sich vornehmen lassen: "Ich habe mir auch die Jawline machen lassen und mein Kinn aufspritzen lassen und es wird immer mehr – man muss irgendwann die Reißleine ziehen", verrät sie Promiflash bei ihrer Halloweenparty 2021 im First Class Medical in Berlin. Ihren Schönheitswahn habe sie dennoch im Griff: "Ich habe es aber ganz gut unter Kontrolle, weil ich mich auf die Stellen konzentriere, die mich wirklich belasten."

Xenia sagt dennoch selber, sie müsse jetzt "langsam mal aufhören". Besonders ihr Freund sei dabei eine große Hilfe: "Der sagt auch nicht: 'Ach du bist so schön, du brauchst das nicht.' Der sagt: 'Hör auf mit der Kacke.'" Was der Reality-Star befürchtet? "Wir lassen uns alle das Gleiche reinspritzen und irgendwann sieht man so aus wie jeder", schlussfolgert die "#CoupleChallenge"-Teilnehmerin.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia Prinzessin von Sachsen in der Dschungelshow

Anzeige

Splash News ; ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Anzeige

Instagram / princess_xenia_of_saxony Xenia Prinzessin von Sachsen im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de