Dafür macht sie gern eine Ausnahme! Herzogin Kate (40) ist seit vielen Jahren Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation Place2Be. Diese setzt sich vor allem für die psychische Gesundheit von Kindern ein. Im Rahmen einer Aktionswoche ihrer Stiftung tritt die Herzogin nun vor die Kamera – denn für sie ist dieser Auftritt eine Herzensangelegenheit: Sie wird in einer Sendung den Kindern eine ganz besondere Gutenachtgeschichte vorlesen!

Herzogin Kate möchte mit ihrem TV-Auftritt auf das Thema der mentalen Gesundheit von Kindern aufmerksam machen. In der Sendung "CBeebies Bedtime Stories" wird die 40-Jährige den Klassiker "Die kleine Eule" vorlesen. Am 13. Februar ist es dann so weit. Das bestätigte die zuständige Programmdirektorin des Senders BBC: "Es ist eine so besondere und relevante Geschichte, die das diesjährige Thema der Woche der seelischen Gesundheit von Kindern perfekt repräsentiert. Ich kann es kaum erwarten, ihre eigene Interpretation eines solchen Klassikers zu sehen, und ich bin sicher, dass unsere Zuschauer das auch nicht können." Bereits auf einem ersten Bild zur Sendung ist erkennbar, wie sehr sich Kate auf diese Aufgabe freut: In einem weiten Rollkragenpullover und bequemen Jeans hat es sich die Beauty auf dem Boden bequem gemacht und strahlt in die Kamera.

Aber nicht nur die mentale Gesundheit ist ein Schwerpunkt von Kates wohltätiger Arbeit. Auch der Sport darf bei der fitten dreifachen Mama nicht zu kurz kommen. Da passt es perfekt, dass sie nun die Schirmherrschaft des englischen Rugby-Verbandes übernommen hat.

Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Herzogin Kate im Januar 2022

Herzogin Kate im Februar 2022 im Twickenham-Stadion in London

