Herzogin Kate (40) hat ein neues Amt. Sie übernimmt zwei Schirmherrschaften, die vor seinem royalen Rücktritt ursprünglich Prinz Harry (37) innehatte: Die Ehefrau von Prinz William (39) wird die Patronin der englischen Rugby Football Union und der Rugby Football League. Das passt sehr gut zu ihr, denn sie hat schon öfter ihre Liebe und Verbundenheit zu der in Großbritannien beliebten Sportart gezeigt. Jetzt bewies Kate erneut sportliches Talent und äußerte sich zu ihrer neuen Funktion.

Auf dem Instagram-Account der royalen Familie sieht man Kate im neuesten Video ganz lässig in einer Jogginghose und einem blauen Sweatshirt. Sie wirft einen Rugbyball mehrmals aus dem Bild, damit er in der nächsten Szene von verschiedenen Persönlichkeiten aus dem Rugby-Sport gefangen und weitergeworfen werden kann. Nachdem die Herzogin den Ball erneut erhalten hat, zeigt sie einen besonderen Trick: Mühelos dreht sie ihn auf ihrem Finger. Unter dem Zusammenschnitt drückte die 40-Jährige ihre Begeisterung über die Schirmherrschaft für die beiden Organisationen aus. "Ich freue mich sehr darauf, England in diesem spannenden Sportjahr anzufeuern!", beendete sie ihren Text.

Die Follower zeigen sich begeistert von Kates Fähigkeiten. "Ich liebe es! Du hast so viele versteckte Talente", schrieb ein User fasziniert. "Wie sie den Ball gedreht hat, war so cool! Ich liebe ihre sportliche Seite", kommentierte ein anderer. Und auch die Fans der Sportart zeigten sich dankbar für die royale Unterstützung: "Deine Schirmherrschaft ist eine fantastische Verstärkung für unseren geliebten Sport."

Instagram / dukeandduchessofcambridge Herzogin Kate im Januar 2022

Paolo Roversi/WPA-Pool Herzogin Kate

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim City of Derry Rugby Club im September 2021

