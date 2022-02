Jana Ina Zarrella (45) war sich mit ihrem Giovanni (43) ganz schnell ganz sicher! Die Moderatorin und der Sänger sind seit rund 18 Jahren ein Paar – 16 davon sind sie sogar schon verheiratet. Auch wenn die einstige Love Island-Kandidatin im Rahmen einer TV-Show Ende des vergangenen Jahres betont hatte, dass sie nicht an die Liebe auf den ersten Blick glaube, stellte sie jetzt klar: Lange hat es trotzdem nicht gedauert, bis sie wusste, dass Giovanni ihr Traummann ist.

"Ich wusste nach zwei Monaten, dass Giovanni die Liebe meines Lebens ist. Das sagte ich damals auch meiner Mama am Telefon", erzählte das Model im Gespräch mit Bild. Der Bro'Sis-Star sei nicht nur ein Familienmensch – er habe auch das "größte Herz", das man sich vorstellen könne. Mit ihm an ihrer Seite fühle sich die 45-Jährige immer geliebt und in Sicherheit. Auch in Sachen Romantik könne der Musiker bei seiner Partnerin punkten. "Er bereitet immer wieder Überraschungen vor und merkt sich jeden Wunsch, den ich habe", schwärmte sie.

Aber wie lautet eigentlich das Erfolgsrezept für 18 Jahre Liebe – hängt bei den Zarrellas nicht ab und zu auch mal der Haussegen schief? "Wir streiten sehr selten und ich weiß nicht mehr, wann das letzte Mal ein Streit stattgefunden hat", betonte Jana Ina. In angespannten Situationen gingen sich die beiden einfach aus dem Weg.

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella

Anzeige

Instagram / janainazarrella Italo-Schlagerstar Giovanni Zarrella mit seiner Ehefrau Jana Ina

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de