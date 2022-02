Liliana Matthäus (34) meldet sich kurz nach der Geburt ihrer Tochter mit einer lustigen Aufnahme! Am Freitagabend gab die Ex-Frau des früheren Fußballprofis Lothar Matthäus (60) bekannt, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Das Model postete ein Schwarz-Weiß-Bild direkt aus dem Krankenhaus und gab den ersten Blick auf das Baby frei. Wenige Stunden später legte Liliana noch einmal nach und teilte eine weitere Aufnahme – und die dürfte ihre Fans ziemlich amüsieren.

Auf dem süßen Schnappschuss in der Instagram-Story der 34-Jährigen hält Baby Virginia Gigi White nämlich eine kleine Überraschung für die Betrachter bereit: Die Kleine schlummert friedlich auf der Brust ihrer Mama und streckt dabei den Mittelfinger in Richtung Kamera. Liliana ist sich bei diesem Anblick sicher: Ihr Nachwuchs kommt ganz nach ihr. "Eindeutig meine Tochter", schrieb sie zu dem Bild.

Was viele Fans bei dem ersten Babyfoto der gebürtigen Ukrainerin verwundert hatte: Es scheint ganz so, als sei sie geschminkt. "Hatte sie die Visagistin mit im OP?" oder "Meine Güte... Wieso geht man zum Kaiserschnitt so geschminkt, als wäre es ein Laufsteg?", schrieben einige Follower im Netz.

Anzeige

Instagram / kristinanovaofficial Virginia Gigi White, Baby von Liliana Matthäus

Anzeige

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, Model

Anzeige

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus und ihr Partner nach der Geburt ihres Babys

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de