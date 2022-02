Liliana Matthäus (34) schwelgt im Mamaglück! Im Oktober 2021 gab die Ex-Frau von Lothar Matthäus (60) bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Zusammen mit einem Unternehmer aus den Vereinigten Staaten durfte sich das Model auf eine Tochter freuen. Ihren Babybauch stellte die Beauty in den vergangenen Monaten immer wieder zur Schau. Doch das hat nun ein Ende, denn: Lilianas Baby ist endlich auf der Welt!

Via Instagram gab die 33-Jährige die süßen Neuigkeiten bekannt. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Bild direkt aus dem OP-Saal. Offenbar kam die Kleine per Kaiserschnitt zur Welt. Stolz blicken die frischgebackenen Eltern in die Kamera, während Liliana das Neugeborene im Arm hält. "11. Februar 2022. Virginia Gigi White. Hallo Welt", schrieb sie zu dem niedlichen Schnappschuss.

Über den Namen des Babys wurde schon im Vorfeld spekuliert. Zuerst hatte Liliana ihr Kind während der Schwangerschaft als Gigi bezeichnet. Danach wurde davon ausgegangen, dass dies nur ein Spitzname für Virginia sei. Augenscheinlich haben sich die Neu-Eltern aber sogar für beide Namen entschieden.

Anzeige

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im November 2021

Anzeige

Getty Images Liliana Matthäus, Model

Anzeige

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de