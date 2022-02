Sie machen kein Geheimnis über ihre Probleme! Die YouTuber Maren (29) und Tobias Wolf sind seit rund zehn Jahren zusammen und lassen ihre Fans stets an ihrem Liebesleben teilhaben. So zeigten sie nicht nur ihre romantische Hochzeit im Netz, sondern auch die Geburt von Söhnchen Lyan. Nun wollen sie aber auch die unschönen Seiten einer Ehe darstellen. In einem YouTube-Video verraten Maren und Tobi ehrlich: Sie haben eine Krise!

