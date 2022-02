Lamar Odom (42) offenbarte sein Seelenleben jetzt im TV. In der aktuellen US-amerikanischen Celebrity Big Brother-Staffel stellen sich elf Promis der großen Herausforderung und kämpfen um den Sieg. Auch der Ex-Mann von Reality-Sternchen Khloé Kardashians (37) zählt zur diesjährigen Container-Crew und sorgte in der letzten Montagabend-Folge der Show für Aufsehen. Mit seinen Mitbewohnern sprach Lamar nun ganz offen über den plötzlichen Tod seines Sohnes.

Im Juni 2006 verstarb Lamars Sohn Jayden im Alter von nur sechs Monaten am plötzlichen Kindstod. In der erfolgreichen Reality-TV-Show öffnete sich der ehemalige NBA-Spieler nun und verriet gegenüber seiner Co-Stars Model Cynthia Bailey und Schauspieler Todd Bridges, dass er seinen verstorbenen Sohn in einem Traum gesehen habe. "Ich glaube, ich muss weinen. Ich habe letzte Nacht von meinem Sohn geträumt. Er hat geredet", vertraute Lamar seinen Mitbewohnern an und führte fort, dass sein Sohn deshalb nicht allzu weit weg sein könne. "Ich weiß, dass ich ihn in einem Leben nach dem Tod wiedersehen werden", war er sich sicher.

Einige Tage zuvor hatte Lamar bereits von seiner Ex-Frau Khloé geträumt und sprach ebenso offen über seine Gefühle für die Influencerin. "Ich vermisse sie so sehr. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen", plauderte der einstige Profisportler aus und verriet, dass er sich nach dem kürzlichen Liebes-Aus der Beauty offenbar eine zweite Chance mit ihr erhofft.

