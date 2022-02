Lamar Odom (42) scheint die Trennung von Khloé Kardashian (37) noch nicht verarbeitet zu haben. Nachdem im Januar publik wurde, dass die Unternehmerin schon wieder von Tristan Thompson (30) betrogen wurde, suchte ihr Ex-Mann dann plötzlich wieder den Kontakt zu ihr. Jetzt wurde einmal mehr klar, dass sich der ehemalige Basketballer offenbar eine zweite Chance mit der gebürtigen US-Amerikanerin erhofft: Lamar verriet jetzt, dass er von Khloé geträumt hat!

Der 42-Jährige nimmt an der neuen Staffel von "Celebrity Big Brother" teil – und sprach in einem ersten Teaser zur neuen Folge nun ganz offen über seine Gefühle für die Influencerin. "Ich habe letzte Nacht von meiner Ex-Frau geträumt", gab er ehrlich zu. Zusätzlich machte Odom dabei klar, dass er auch sechs Jahre nach der Scheidung noch sehr an Khloé hängt. "Ich vermisse sie so sehr. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen", erzählte er total geknickt.

Vor wenigen Tagen hatte bereits ein Insider gegenüber Hollywood Life ausgeplaudert, dass der ehemalige NBA-Star seit deren endgültigem Liebes-Aus mit Tristan auf eine Reunion mit der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit hofft. "Lamar möchte unbedingt wieder eine Chance bei Khloé haben", meinte die Quelle zu wissen.

Getty Images Lamar Odom im August 2019 in New York

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im Oktober 2009 in West Hollywood

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

