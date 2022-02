Chrishell Stause (40) packt in ihrem neuen Buch über ihre Verflossenen aus. Die Selling Sunset-Beauty datete in der Vergangenheit unter anderem Glee-Star Matthew Morrison (43) und This Is Us-Darsteller Justin Hartley (45) – und beide kommen in ihrem Buch nicht gerade gut weg. Über einen ihrer Ex-Freunde verliert Chrishell allerdings kein schlechtes Wort: Sie und Jason Oppenheim (44) sind auch nach der Trennung immer noch befreundet.

Die beiden "Selling Sunset"-Kollegen haben erst Ende 2021 nach mehreren Monaten Beziehung ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Streit gibt es zwischen dem Ex-Paar deshalb aber noch lange nicht, wie Chrishell jetzt gegenüber Forbes betont: "Obwohl wir nicht mehr zusammen sind, ist es und sehr wichtig, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten und das Gefühl zu haben, dass wir uns weiterhin gegenseitig unterstützen. Es muss nicht immer in Herzschmerz enden. Wenn man erkennt, dass man nicht die gleichen Ziele hat, bedeutet das nicht, dass einer der Böse sein muss. Man kann diese Person immer noch unterstützen und das Beste für sie wollen."

Ob Jason das wohl genauso sieht? "Selling Sunset"-Star Mary Fitzgerald (41) ist sogar davon überzeugt, dass Jason immer noch mehr als nur freundschaftliche Gefühle für seine Ex hat. "Er liebt sie immer noch. Er ist wahnsinnig verliebt in sie", erklärte sie in einem Interview.

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Stars

Getty Images Chrishell Stause im PrettyLittleThing-Showroom in Hollywood

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim bei der New York Fashion Week

