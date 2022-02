Hängt Jason Oppenheim (44) etwa noch an seiner Ex Chrishell Stause (40)? Nach wochenlangen Gerüchten gaben die Selling Sunset-Stars nach fünf Monaten Beziehung im Dezember 2021 offiziell ihre Trennung bekannt. Der Grund? Die Reality-TV-Bekanntheit wollte eine Familie gründen, doch ihr Liebster fühlte sich nicht bereit dafür. Trotzdem machte das Paar klar, dass es weiterhin befreundet bleiben will. Doch tatsächlich soll Jason noch gar nicht über seine Ex hinweg sein...

Im Interview mit Us Weekly sprachen die Eheleute Mary Fitzgerald (41) und Romain Bonnet ganz offen über das Liebes-Aus ihrer Co-Stars. "Ich war überrascht", gab die 41-Jährige ehrlich zu. Sie habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Jason und seine Partnerin zukünftig getrennte Wege gehen. "Er liebt sie immer noch. Er ist wahnsinnig verliebt in sie", führte die blonde Schönheit weiter aus.

Dass sich das einstige Traumpaar wegen Chrishells Kinderwunsch getrennt hat, können Mary und Romain allerdings gut verstehen. "[...] Er wusste, dass er ihr nicht geben konnte, was sie wollte. Und sie wusste, dass er es ihr nicht geben konnte", meinte der ehemalige Konditor und fügte hinzu: "Obwohl sie sich so sehr lieben, hat es am Ende nicht geklappt."

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Stars

Instagram / themaryfitzgerald Romain Bonnet und Mary Fitzgerald, "Selling Sunset"-Bekanntheiten

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Bekanntheit

