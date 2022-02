Feiert er sein Magic Mike-Comeback? Erst im November 2021 wurde verkündet, dass der erfolgreiche Film einen dritten Teil bekommen wird – und der Hauptcharakter Michael, gespielt von Hollywood-Hottie Channing Tatum (41), wird auch hier erneut für seine Fans strippen. Aber bekommt er vielleicht wieder Unterstützung von Matthew McConaughey (52)? Der Beau zog nämlich im ersten Teil blank, war in der Fortsetzung jedoch nicht zu sehen. Das sagt Channing zu Matthews möglichem Film-Auftritt!

Im Gespräch mit Entertainment Tonight erklärte der Muskelmann: "Ich weiß nicht, ob Matthew das machen wollen würde. Er liebt, was er im ersten Film gemacht hat so sehr. Er meinte 'Ich will das nicht ruinieren'." Klingt so, als würde Matthew ein Comeback also eher ausschließen. Jedoch meldete er sich selbst dazu noch nicht zu Wort.

Channing scheint ihn aber verstehen zu können. Er kam aus dem Schwärmen von Matthews Performance gar nicht mehr heraus: "Ich habe immer wieder zu dem Punkt vorgespult, wo er das Feuer gespuckt hat und dachte 'Yeah, das ist sein Schwanengesang'."

Getty Images Channing Tatum bei der Met Gala 2021

MEGA Matthew McConaughey im Jahr 2020

Getty Images Channing Tatum im Dezember 2019 in Melbourne

