Ladys, haltet die Höschen fest – es wird wieder gestrippt! 2012 eroberten Channing Tatum (41) und seine Schauspielkollegen mit "Magic Mike" die Herzen Abertausender Mädels und Jungs. Die Story um den talentierten Tänzer Mike war sogar so erfolgreich, dass Channing 2015 zum zweiten Mal in die Rolle schlüpfte. Jetzt überraschte der Hollywoodstar seine Fans mit dieser Ankündigung: "Magic Mike 3" wird schon bald produziert!

Das bestätigte Hauptdarsteller Channing höchstpersönlich auf Twitter: Auf dem Kurznachrichtendienst teilte der 41-Jährige das Cover des neuen Skripts. Teil drei trägt den wohlklingenden Titel "Magic Mike's Last Dance" und wird einmal mehr von Starregisseur Steven Soderbergh (58) für die große Leinwand umgesetzt. Dazu schrieb Channing begeistert: "Nun, liebe Welt, sieht so aus, als würde Mike Lane wieder antanzen!" Das Auszieh-Spektakel wird für die US-amerikanische Streamingplattform HBOMax produziert.

Die Fans rasten verständlicherweise in den Kommentaren mächtig aus. Ein kleiner Auszug gefällig? "Oh mein Gott, niemals! Es ist so lange her!", "Das hat meinen Tag tausend Mal besser gemacht! Ich hoffe, dass noch mehr Charaktere zurückkommen" oder "Danke für dieses verfrühte Weihnachtsgeschenk" waren einige der begeisterten Reaktionen. Dass auch der dritte Teil ein Mega-Erfolg wird, ist eigentlich schon sicher: Die ersten beiden Filme spielten umgerechnet fast 270 Millionen Euro ein. Die Tanzshow "Magic Mike Live" ist bis heute außerdem weltweit erfolgreich.

CapitalPictures / ActionPress Amber Heard und Channing Tatum in "Magic Mike XXL"

Getty Images Channing Tatum mit seinen Magic-Mike-Jungs, Dezember 2019, Melbourne

Getty Images Channing Tatum, Dezember 2019, Melbourne

