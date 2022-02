Catarina Avelar hat sich bei DSDS wohl etwas übernommen! Die gebürtige Portugiesin gab in der Castingshow den Song "Listen" von Beyoncé (40) zum Besten. Die Jury konnte sie damit allerdings nicht überzeugen. Florian Silbereisen (40), Toby Gad (53) und Ilse DeLange (44) gaben ihr ein Nein. Doch das wollte die 20-Jährige nicht so richtig akzeptieren: Als ihre Bitte, einen zweiten Song zu singen, abgelehnt wurde, startete sie trotzdem. Einige Zuschauer fanden diese Situation ziemlich lustig.

Die Jury kritisierte neben der fehlenden Treffsicherheit der Töne unter anderem auch Carinas Aussprache englischer Wörter. Daraufhin erklärte sie, dass sie einen Nachweis über das Sprachniveau C1 habe – was eigentlich schon ziemlich gut ist. "Sie hat C1. Schon lange nicht mehr so gelacht", amüsierte sich ein Zuschauer auf Twitter. Ein anderer ärgerte sich: "Schrecklich solche Menschen, verzogen ohne Ende, aber Selbstbewusstsein 100 Prozent." Ein weiterer vermutete, was der Ex-Juror Dieter Bohlen (68) wohl dazu gesagt hätte und schrieb: "Bohlen zu Catarina: Da ertränken sich ja meine Kellerratten im Pool!"

Schon vor ihrem Auftritt zeigte sich Catarina sehr selbstbewusst und betonte: "Das Besondere an meiner Stimme ist, dass ich viele Stile singen kann!" Um es eines Tages auf die große Bühne zu schaffen, habe sie hart gearbeitet und in Portugal bereits ein Musikkonservatorium besucht.

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Juroren Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen

RTL / Stefan Gregorowius Catarina Avelar bei DSDS 2022

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS 2022

