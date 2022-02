Dieser Single konnte direkt wieder einpacken! Moderator Jan Köppen (38) präsentierte bei Take Me Out wieder einige tapfere Männer, die sich auf der Suche nach einem Date dem harten Urteil der 30 Buzzer-Ladys stellten. Auch Paul wagte dieses Abenteuer und hat sich sicherlich ausgemalt, die Show mit einer Dame zu verlassen – doch es kam anders. Der Tattoo-Boy ging nach einigen Informationen zu seiner Person direkt leer aus!

Nachdem der 24-Jährige aus dem gläsernen Aufzug gestiegen war, konnte er zunächst noch einige Frauen von sich überzeugen. Nur an den vielen Tattoos störte sich die ein oder andere Lady. Anders sah das im Laufe seines Vorstellungsvideos aus. Dass er in fünf Jahren am ganzen Körper tätowiert sein will, oft feiern geht und gerne Hardstyle hört, war zu viel für die Beautys. Alle Buzzer ertönten und Paul musste somit ohne Date von dannen ziehen.

Offenbar ist der Kölner aber kein Neuling in der Welt des Reality-TV. Wie auf seinem Instagram-Profil zu sehen ist, hatte der Eventplaner schon mit einigen bekannten Gesichtern zu tun. Auf Bildern ist er unter anderem mit TV-Casanova Calvin Kleinen (29), DSDS-Kult-Kandidat Cosimo Citiolo (40) und auch Ex-Schwiegertochter gesucht-Teilnehmer Dennis Schick (33) zu sehen.

TVNow/ Guido Engels "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

Instagram / mabicke Paul Macke, "Take Me Out"-Kandidat

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

