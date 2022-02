Mike Singer (22) hat eine Wunsch-Tanzpartnerin! Der Musiker hat bereits bewiesen, dass er ein echtes Multitalent ist. Er ist nicht nur Sänger und Songwriter, sondern saß auch im Jahr 2021 neben Dieter Bohlen (68) und Co. in der DSDS-Jury. Doch wie wird sich der 22-Jährige bei Let's Dance schlagen? Mike hofft, dass eine bestimmte Profitänzerin ihn zum Sieg führen wird: Es soll Christina Luft (31) sein!

"Am liebsten würde ich mit Christina tanzen, da sie total sympathisch rüberkommt. Ich glaube, wir wären ein super Team!", plauderte Mike im Interview mit Promiflash aus. Ob sich sein Wunsch erfüllt, findet der gebürtige Offenbacher am 18. Februar in der großen "Let's Dance"-Kennlernshow auf RTL heraus. Mike versucht, auch nicht ganz unvorbereitet auf seine "Let's Dance"-Tanzpartnerin zu treffen. "Ich probiere so gut es geht, mich gesund zu ernähren und mache etwas Sport", erklärte der "Lass mich los"-Interpret.

Doch hat Mike als Musiker einen Vorteil dabei, die Tanzschritte zu lernen? "Ich glaube, dass ich durch die Musik und das Produzieren ein gutes Rhythmusgefühl habe. Trotzdem ist es, glaube ich, ein weiter Weg vom Kopf zu den Beinen ", meinte der Popstar. Daher habe Mike großen Respekt vor dem, was bei "Let's Dance" auf ihn zukomme, erklärte er gegenüber Promiflash.

RTL / Anelia Janeva Christina Luft, "Let's Dance"-Profitänzerin

Instagram / mikesinger Mike Singer, Sänger

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft, "Let's Dance"-Stars

