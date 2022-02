Auch in weiten Klamotten weiß Rihanna (33) zu beeindrucken! Mit A$AP Rocky (33) erwartet die Musikerin ihr erstes Kind. Seitdem diese Neuigkeiten publik sind, präsentierte die Sängerin ihren Babybauch schon einige Male der Öffentlichkeit. Sogar am roten Teppich posierte sie im knappen Look und zeigte ihre nackte Babykugel. Auch jetzt war die werdende Mutter wieder unterwegs: Dieses Mal bezauberte RiRi jedoch in einem auffälligen roten Mantel!

Ausnahmsweise stand nicht die Körpermitte der 33-Jährigen im Mittelpunkt. Dennoch zog die "Umbrella"-Interpretin alle Blicke auf sich. In einem knallroten Ledermantel, der ihr bis zu den Knöcheln reichte, besuchte sie mit ihrem Partner A$AP ein Restaurant. Der Rapper hat sich farbtechnisch sogar an seine Freundin angepasst. Zwar trägt er einen lässigen Anzug in Grau, doch seine Schuhe greifen das grelle Rot von RiRis Outfit auf.

In ihre Schwangerschaft gewährte Rihanna sogar schon erste Einblicke. Auf einem Event berichtete sie gegenüber E!News, dass sie einige Gelüste überkommen. "Ich esse all die Dinge, die ich normalerweise nicht esse", erzählte sie. Das seien vor allem Kekse und Donuts.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Action Press / Backgrid A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Action Press / Backgrid Rihanna im Februar 2022

