Große Trauer um Beryl Vertue. Die Britin machte sich schon in jungen Jahren einen Namen als TV-Produzentin. Im Laufe ihres Lebens hat sie an über 50 Filmen und Serien mitgewirkt. Dazu zählen unter anderem Sherlock, "Men Behaving Badly" und "Edge of Heaven". 2015 hat sie sich zur Ruhe gesetzt. Nun wird bekannt: Beryl ist im Alter von 90 Jahren verstorben.

Das gaben nun ihre Töchter Sue und Debbie in einem Statement gegenüber der PA News Agency bekannt: "Schwersten Herzens müssen wir euch die traurige Nachricht mitteilen, dass Mama/Beryl vergangene Nacht friedlich verstorben ist." Die beiden seien in diesem Moment bei ihr gewesen. Zur Todesursache verrieten sie: "Es war ihr fast 91 Jahre alter Körper, der gesagt hat: Genug ist genug."

Beryl wurde im Jahr 2016 für ihre Verdienste im Fernsehen mit einem Orden als Commander of the Order of the British Empire geehrt. Außerdem erhielt sie vier British Academy Television Awards (BAFTA).

"Sie hat vielen Menschen so viel bedeutet. [...] Sie liebte ihre Familie und war so stolz auf uns alle. Sie liebte auch ihre Karriere", hieß es in Sue und Debbies Erklärung.

