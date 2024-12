Morris Chestnut ermittelt als Watson ohne Sherlock Holmes

Morris Chestnut übernimmt die Rolle des John Watson in der neuen CBS-Serie "Watson", die verspricht, einen erfrischenden Twist in die Welt der Arztserien zu bringen. Die offizielle Trailer-Veröffentlichung erfolgte Ende November und gewährte den Zuschauern einen ersten Einblick in die Serie, die nach dem Tod von Sherlock Holmes spielt. Watson kehrt zu seiner medizinischen Karriere zurück und leitet eine Klinik, die auf seltene Krankheiten spezialisiert ist, wie US Weekly berichtet. Dabei geht es jedoch nicht nur um medizinische Expertise, sondern auch um das Lösen von Mysterien, denn "unsere Patienten brauchen Ermittler", wie Watson im Trailer betont.

Der Tod von Sherlock Holmes durch die Hand seines Erzfeindes Moriarty hat Watson schwer getroffen, doch nun muss er sich nicht nur um seine Patienten kümmern, sondern auch seine eigene Vergangenheit aufarbeiten. Unterstützung erhält er von einem Team aus hoch qualifizierten Ärzten, darunter Eve Harlow, eine Neurologin mit fragwürdiger Vergangenheit, und Peter Mark Kendall als spezielle Zwillinge in der Klinik. Dennoch bleibt die Frage offen, ob Sherlock Holmes wirklich für immer verschwunden ist, da sein literarisches Ende an den Reichenbachfällen ebenfalls nicht endgültig war. Die neue Serie wird oft mit dem Serienklassiker Dr. House verglichen, dessen Hauptfigur ebenfalls stark von dem Meisterdetektiv inspiriert war.

Morris ist bekannt für seine Rollen in Serien wie "Atlanta Medical" und "Rosewood" und bringt nun frischen Wind in die Welt von Sherlock Holmes. Neben ihm ist auch Rochelle Aytes (48) als Mary, Watsons Ex-Frau, zu sehen. "Watson" setzt die Tradition von CBS fort, klassische Geschichten in einem modernen Gewand zu präsentieren, ähnlich wie zuvor bei der Serie "Elementary", in der Lucy Liu (56) Dr. Joan Watson spielte. "Watson" startet im Januar 2025 beim US-Sender CBS. Wann sich die deutschen Fans über die Serie freuen dürfen, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Sherlock Holmes und Moriarty, Reichenbachfälle, Zeichnung von Sidney Paget

Getty Images Rochelle Aytes, Schauspielerin, 2024

