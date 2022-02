Kanye West (44) und Julia Fox' (32) Datingkurs könnte offenbar schon bald wieder der Vergangenheit angehören. Seitdem sich der Rapper und Kim Kardashian (41) trennten, wurde er mit unterschiedlichen Frauen gesehen. Mit einer davon wurde es ernster: Julia Fox. Obwohl ihr bekannt ist, dass Kanye immer noch Gefühle für Kim hat, hält die Schauspielerin an der Beziehung fest. Jetzt heißt es jedoch: Zwischen Julia und Kanye könnte schon bald alles aus und vorbei sein.

Ein Insider berichtete gegenüber People, dass die Beziehung des Paares an der Distanz zueinander zerbrechen könnte. "Kanye und Julia haben beide ein getrenntes, arbeitsreiches Leben. Julia lebt in New York City und Kanye in Los Angeles. Die Entfernung macht es ihnen schwer", teilte die Quelle mit. Sie sollen sich zwar so oft es geht sehen, jedoch sei es zwischen ihnen in letzter Zeit "abgekühlt", hieß es weiterhin.

Kanye und Julia gaben am 23. Januar ihr Debüt auf einem roten Teppich in Paris, auf dem das Paar im coolen Denim-Look auftrat. Am 2. Februar feierte die Darstellerin ihren 32. Geburtstag mit dem "Stronger"-Interpreten. "Er überhäufte Julia mit Geschenken und beschenkte sogar ihre Freunde. Alle hatten eine tolle Zeit", verriet ein Insider gegenüber People.

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im April 2015

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

