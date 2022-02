Julia Fox (32) lässt die Spekulationen um Kanye West (44) und seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) gar nicht an sich heran! Schon vor rund einem Jahr reichte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit die Scheidung von dem Rapper ein. Dieser scheint sein Glück seither in seiner neuen Flamme Julia gefunden zu haben – betont öffentlich aber trotzdem immer wieder, seine Verflossene und die gemeinsame Familie zurückhaben zu wollen. Für Julia ist das aber überhaupt kein Problem!

Im Podcast "Call Her Daddy" beteuerte die 32-Jährige, keinerlei Eifersucht zu empfinden, wenn Kanye über Kim spricht. Ihr sei bewusst, dass der Musiker immer noch Gefühle für die Mutter seiner vier Kids habe. Grund zur Sorge sei das aber nicht. "Das ist normal, das ist menschlich, aber ich weiß auch, dass er jetzt mit mir zusammen ist und das ist alles, was zählt", betonte das Model.

Allzu große Hoffnung dürfte Kanye wohl ohnehin nicht in eine Reunion mit Kim setzen. Die Influencerin soll von dem "Donda"-Interpreten die Nase voll haben. "Kim ist mit Kanyes Eskapaden durch und sie hatte das Bedürfnis, das auch ein für alle Mal öffentlich klarzumachen", hatte ein Insider nach dem Zoff im Netz gegenüber Hollywood Life berichtete.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Chicago, North und Saint, Weihnachten 2018

Getty Images Julia Fox, Model

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

