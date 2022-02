Sie trauert um ihren Sohn! Alyssa Scott und Nick Cannon (41) wurden im letzten Jahr Eltern des kleinen Zen Scott. Doch leider konnten sie das gemeinsame Familienglück nicht lange genießen: Bei dem Säugling wurde ein Gehirntumor festgestellt. Auch eine Operation konnte Nicks Sohn nicht retten. Im Dezember letzten Jahres mussten sich seine Eltern für immer von ihm verabschieden. Nun widmete Alyssa ihrem Jungen einen bittersüßen Beitrag in den sozialen Medien!

Zum Valentinstag postete das Model auf Instagram Bilder von Zen und schrieb dazu emotionale Zeilen: "Ich stelle mir vor, wie wir am Abend vor dem Valentinstag Karten ausfüllen, um sie an deine Klassenkameraden zu verteilen." Auch dass sie nie wieder die Stimme ihres verstorbenen Sohnes hören wird, beschäftigt die trauernde Mutter: "Der Klang deiner Worte 'Ich liebe dich', die ich nie hören werde, aber bis heute spüre. Ich sehe dich in allem, was schön ist." Ebenfalls brachte sie die Sehnsucht nach ihrem Baby zum Ausdruck: "Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich dich gerne in den Arm nehmen."

Ihren emotionalen Beitrag schließt die Beauty mit den Worten: "Meine letzten Worte an dich waren 'Ich bin da, ich liebe dich'. Das wird bis ans Ende der Zeit gelten." Bereits vor einiger Zeit hatte die 28-Jährige ihrem Zen liebevolle Worte im Netz gewidmet.

Instagram / itsalyssaemm Zen Scott, Sohn von Alyssa Scott und Nick Cannon

Twitter / NickCannonShow Nick Cannon, Alyssa Scott und Baby Zen

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott mit ihrer Tochter Zeela und Sohn Zen, November 2021

