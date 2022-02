Heidi Klums (48) Valentinstag wird offenbar gleich von zwei Männern versüßt! Die Modelmama hat in dem Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (32) ihren Mr. Right gefunden: Seit 2019 ist das Paar glücklich verheiratet und schwebt seitdem auf Wolke sieben. Auch Toms Bruder Bill (32) gehört zur Familie und verbringt regelmäßig Zeit mit den Eheleuten – und sogar am Valentinstag spielt der Sänger offenbar eine große Rolle!

Auf Instagram teilte die 48-Jährige ein Foto, auf dem Herzballons, rote Rosen und eine herzförmige Schachtel zu sehen sind – auch ein eingerahmtes Bild von Heidi, Tom und Bill steht auf dem Tisch. "Ich hatte Glück. Ich habe zwei. Fröhlichen Valentinstag. Ich liebe euch beide aus tiefstem Herzen", schrieb sie zu der Aufnahme.

Auch die meisten anderen Feiertage verbringt das Trio gemeinsam. Erst an Weihnachten begeisterten Heidi, Tom, Bill und die Kids der Beauty ihre Fans mit coolen Instagram-Fotos. Dazu hatten sich alle in die gleichen Pyjamas geworfen und Weihnachtsmützen getragen.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Februar 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de