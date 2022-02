Davina Geiss (18) versetzt ihre Familie in Angst und Schrecken! Die älteste Tochter von Robert (58) und Carmen Geiss (56) genoss mit ihrer berühmten Familie einen entspannten Urlaub in der Dominikanischen Republik. Jedoch ging es der Beauty gesundheitlich plötzlich ziemlich schlecht, weshalb die Stimmung kippte. Weil sich ihr Gesundheitszustand nicht verbesserte, musste sie sogar ins Krankenhaus – Davina litt nämlich an einer Lebensmittelvergiftung!

In ihrer Instagram-Story teaserte die 18-Jährige den Notfall bereits an: "Schlimmster Tag meines Lebens", schrieb sie zu einer Aufnahme, auf der sie eine Infusion bekommt. In der neuen Folge von Die Geissens erklärte Mama Carmen dann, was passiert ist: Davinas Gesundheitszustand verschlechterte sich dramatisch, nachdem sie etwas Falsches gegessen hatte. "Das war eine Nacht, das war der Albtraum. Ich musste am nächsten Tag den Notarzt holen. Es ging ihr nicht besser, es war dramatisch. Ich hatte wirklich Angst um Davina", erinnerte sich die TV-Bekanntheit und ergänzte: "Sie hat Parasiten im Bauch!"

"Ich saß da und habe ihr die Hand gehalten und sie hat Infusionen bekommen – und selbst das hat nichts gebracht", fuhr sie fort. Letztendlich konnte die Familie aber zum Glück aufatmen: Nach ihrem Aufenthalt im Krankenhaus ging es Davina schon deutlich besser.

RTLZWEI / Niklas Niessner Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

RTLZWEI / Niklas Niessner Shania und Davina Geiss

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss

