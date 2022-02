So fing alles an! Nachdem Robert Pattinson (35) seine Verlobung mit FKA Twigs (34) aufgelöst hatte, litt er wohl nicht lange. Denn nur kurz darauf wurde ihm bereits eine Romanze mit Suki Waterhouse (30) nachgesagt. Die beiden bestätigen nie wirklich ihre Beziehung, doch die Schauspieler werden regelmäßig turtelnd in der Öffentlichkeit gesehen. Auch die Trennungsgerüchte 2018 lachten die zwei einfach weg. Aber wie entwickelte sich Robert und Sukis Liebesgeschichte eigentlich?

Wie US Weekly berichtet, wurden sie im Juli 2018 erstmals gesehen. Paparazzi erwischten den Twilight-Darsteller und Suki bei einem Kino-Date in London. Nur kurz darauf bestätigte ein Insider, dass sie schon seit mehreren Monaten zusammen sein sollen. Ein Statement der beiden ist nicht nötig: Denn Robert und seine Liebste werden danach regelmäßig erwischt – etwa auch auf Sukis 27 Geburtstag im Januar 2019, wo er nicht von ihrer Seite gewichen sein soll. Danach konnte man ihm lediglich ein paar Worte in einem Interview entlocken.

Robert stellte klar, dass er nicht wirklich darüber sprechen wolle: "Wenn du Leuten davon erzählst, entwertet es deine Liebe", erklärte er gegenüber The Sunday Times. So könnte es ihm nicht wirklich gefallen haben, dass ein gemeinsamer Freund ein Pärchen-Pic von ihm und Suki im Netz geteilt hatte. Denn bis heute halten sie selbst ihr Liebesglück privat.

Backgrid Robert Pattinson und Suki Waterhouse

ÂPALACE LEE/EROTEME.CO.UK / MEGA Robert Pattinson und Suki Waterhouse im Oktober 2018

Getty Images Robert Pattinson beim Mill Valley Film Festival im Oktober 2019

